OM - OL : Transfert de la trahison, il vide son sac !

Joueur de l’OM pendant huit saisons avec qui il a disputé 330 matchs officiels, Mathieu Valbuena décidait de rejoindre l’OL à l’été 2015. Un choix vécu comme une trahison par les supporters marseillais, mais qu’assume l’ancien international français, qui ne voulait pas perdre sa place en équipe de France et a essayé de revenir à Marseille.

Preuve du ressentiment provoqué par cette signature, Mathieu Valbuena avait été accueilli, au milieu des sifflets et des insultes à son égard, par un mannequin à son effigie pendu à une potence dans un virage du Vélodrome le 20 septembre 2015, pour son retour à Marseille avec le maillot de l’OL. Un peu plus d’un an plus tôt, l’ancien international français (52 sélections) avait quitté l’OM pour le Dynamo Moscou et son transfert à Lyon ne lui a jamais été pardonné par les supporters marseillais.

Valbuena voulait revenir à l’OM avant d’aller à l’OL Un choix de carrière sur lequel est revenu Mathieu Valbuena dans Rothen s’enflamme sur RMC, expliquant qu’avant de s’engager avec l’OL, il a essayé de revenir à l’OM. « Je suis parti de l’Olympique de Marseille parce que j’ai senti petit à petit que Vincent (Labrune) voulait que je parte. J’ai senti que c’était la fin de mon aventure. J’ai eu cette offre du Dynamo Moscou, après un an, je ne pouvais plus rester là-bas. J’étais toujours en équipe de France et c’était important pour moi. J’ai voulu revenir à l’Olympique de Marseille, c’était encore Vincent Labrune. Je n’étais pas le bienvenu, c’était en août », a déclaré le joueur aux 330 matchs officiels avec l’Olympique de Marseille.