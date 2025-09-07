Mercato - OM : L’annonce qui le fait passer pour un fou après la signature !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui toujours en activité du côté de la Grèce, Mathieu Valbuena a notamment passé 8 saison sous le maillot de l’OM. Une expérience clairement pas comme les autres pour l’international français. Ce dernier avait d’ailleurs été prévenu par Pape Diouf à son arrivée. Une annonce qui n’avait pas manqué d’interloquer Valbuena.

Resté 8 ans à l’OM, Mathieu Valbuena avait rejoint le club en 2006. Arrivant de National, en provenance de Libourne-Saint-Seurin, l’international français découvrait un tout nouveau monde. Pape Diouf, président du club phocéen de l’époque, avait alors averti Valbuena. Une annonce dont se souvient encore le principal intéressé, lui qui n’en revenait pas sur le coup…

« J’avais tout donné pour le club » Racontant son expérience à l’OM dans un entretien pour le JDD, Mathieu Valbuena a notamment confié : « J’avais tout donné pour le club, que pouvais-je faire de plus ? Pour réussir à Marseille, il faut une mentalité spéciale, supporter la pression. Certains joueurs incroyables n’y sont pas arrivés ».