Mercato : Une star au FC Nantes, la signature longue durée annoncée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Gardien emblématique de la Ligue 1, Anthony Lopes a quitté l'OL pour rejoindre le FC Nantes il y a quelques mois. Efficace dans les buts des Canaris, le Portugais est sous contrat jusqu'en juin prochain. Quid alors de son avenir ? La question a été posée à Lopes, qui, à 35 ans, n'a pas écarté la possibilité de finir sa carrière à Nantes.

Arrivé au FC Nantes lors du dernier mercato hivernal, Anthony Lopes est aujourd'hui précieux dans les buts des Canaris. Multipliant les parades, le gardien de Luis Castro pourrait d'ailleurs faire vibrer la Beaujoire pendant encore un moment. En effet, si le contrat actuel de Lopes avec Nantes se termine à la fin de la saison, il est grandement probable de le voir rester sur le long terme.

« Tout est ouvert » Interrogé ce jeudi par L'Equipe, Anthony Lopes a ainsi fait une grande annonce à propos de son avenir au FC Nantes. Le gardien portugais des Canaris a alors fait savoir : « Finir ma carrière à Nantes ? J'ai un an en option (activé en cas de maintien et selon un nombre de matches effectués). Tout est ouvert. Moi, j'ai besoin de jouer dans des stades pleins. Donc la Beaujoire me plaît plutôt bien, il y a toujours une belle ambiance. Je savais qu'en venant ici, ça allait être un point positif. Et j'ai toujours de l'appétit ».