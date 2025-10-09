Mercato : Une star au FC Nantes, la signature longue durée annoncée !

Gardien emblématique de la Ligue 1, Anthony Lopes a quitté l'OL pour rejoindre le FC Nantes il y a quelques mois. Efficace dans les buts des Canaris, le Portugais est sous contrat jusqu'en juin prochain. Quid alors de son avenir ? La question a été posée à Lopes, qui, à 35 ans, n'a pas écarté la possibilité de finir sa carrière à Nantes.
Arrivé au FC Nantes lors du dernier mercato hivernal, Anthony Lopes est aujourd'hui précieux dans les buts des Canaris. Multipliant les parades, le gardien de Luis Castro pourrait d'ailleurs faire vibrer la Beaujoire pendant encore un moment. En effet, si le contrat actuel de Lopes avec Nantes se termine à la fin de la saison, il est grandement probable de le voir rester sur le long terme.
« Tout est ouvert »
Interrogé ce jeudi par L'Equipe, Anthony Lopes a ainsi fait une grande annonce à propos de son avenir au FC Nantes. Le gardien portugais des Canaris a alors fait savoir : « Finir ma carrière à Nantes ? J'ai un an en option (activé en cas de maintien et selon un nombre de matches effectués). Tout est ouvert. Moi, j'ai besoin de jouer dans des stades pleins. Donc la Beaujoire me plaît plutôt bien, il y a toujours une belle ambiance. Je savais qu'en venant ici, ça allait être un point positif. Et j'ai toujours de l'appétit ».
« Je ne me fixe aucune limite »
« Tant que mon corps répond favorablement à l'exigence du haut niveau, je ne me fixe aucune limite. Je suis toujours en mission et cette situation, ici, je l'ai connue à Lyon. Quand j'ai démarré, les jeunes ont dû essayer de tenir le club à bout de bras, ce qu'on a réussi à faire. Donc j'adore que des gamins issus du centre de formation intègrent le groupe pro. Je les kiffe tous. Ils sont à l'écoute », a poursuivi Anthony Lopes.