OM - De Zerbi : L'annonce inattendue sur son avenir !

Actuel entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi dispose d'un contrat allant jusqu'en 2027 avec le club phocéen. A 46 ans, l'Italien a semble-t-il encore plusieurs belles années devant lui. Mais souhaite-t-il vraiment s'asseoir longtemps sur un banc de touche ? De Zerbi en a dit plus sur son avenir, lâcher une étonnante annonce.

Cela fait maintenant plus de 10 ans que Roberto De Zerbi est devenu entraîneur de football. Excellant aujourd'hui dans ses fonctions sur le banc de l'OM, l'Italien est un technicien reconnu. Mais sera-t-il encore sur le devant de la scène dans quelques années ? De Zerbi a semé le doute à l'occasion de son entretien accordé ce jeudi au Corriere della Sera.

« J'aime beaucoup entraîner, mais... » Roberto De Zerbi pourrait-il arrêter d'entraîner prochainement ? Aujourd'hui sur le banc de l'OM, l'Italien a fait savoir : « J'ai du mal à apprécier quoi que ce soit, je ne suis jamais heureux. J'aime beaucoup entraîner, le mois dernier a été l'une de mes périodes les plus agréables, mais il faut voir combien de temps encore je peux entraîner. C'est un métier difficile, Klopp a raison ».