OM - De Zerbi : Les contacts révélés avec un club prestigieux !

Aujourd'hui sur le banc de l'OM, Roberto De Zerbi a été nommé entraîneur du club phocéen à l'été 2024. Un gros coup de la part des Marseillais étant donné les rumeurs qui annonçaient l'Italien dans de prestigieux clubs européens. Le Bayern Munich était notamment évoqué comme une option et elle a d'ailleurs été confirmée par De Zerbi.

Au moment de l'annonce de son départ de Brighton, Roberto De Zerbi semblait promis à un cador européen. Manchester United, FC Barcelone, Bayern Munich... L'Italien était envoyé un peu partout. Mais voilà qu'à la surprise générale, c'est bien l'OM qui a raflé la mise et réalisé le gros coup. A l'été 2024, De Zerbi a ainsi posé ses valises sur la Canebière, devenant le nouvel entraîneur du club phocéen.

« Il y avait un lien » Arrivé donc à l'OM, Roberto De Zerbi aurait toutefois bel et bien pu débarquer au Bayern Munch. L'Italien l'a lui même confirmé ce jeudi dans un entretien accordé au Corriere della Sera. « J'étais proche du Bayern Munich avant de signer à l'OM ? Ça peut paraître irrespectueux de le mentionner, mais il y avait un lien », a fait savoir De Zerbi.