OM - De Zerbi : Les contacts révélés avec un club prestigieux !

Aujourd'hui sur le banc de l'OM, Roberto De Zerbi a été nommé entraîneur du club phocéen à l'été 2024. Un gros coup de la part des Marseillais étant donné les rumeurs qui annonçaient l'Italien dans de prestigieux clubs européens. Le Bayern Munich était notamment évoqué comme une option et elle a d'ailleurs été confirmée par De Zerbi.
Au moment de l'annonce de son départ de Brighton, Roberto De Zerbi semblait promis à un cador européen. Manchester United, FC Barcelone, Bayern Munich... L'Italien était envoyé un peu partout. Mais voilà qu'à la surprise générale, c'est bien l'OM qui a raflé la mise et réalisé le gros coup. A l'été 2024, De Zerbi a ainsi posé ses valises sur la Canebière, devenant le nouvel entraîneur du club phocéen.
« Il y avait un lien »
Arrivé donc à l'OM, Roberto De Zerbi aurait toutefois bel et bien pu débarquer au Bayern Munch. L'Italien l'a lui même confirmé ce jeudi dans un entretien accordé au Corriere della Sera. « J'étais proche du Bayern Munich avant de signer à l'OM ? Ça peut paraître irrespectueux de le mentionner, mais il y avait un lien », a fait savoir De Zerbi.
« Il aurait pu être l'entraîneur de Manchester United »
A l'été 2024, pour signer à l'OM, Robert De Zerbi avait également recalé Manchester United. A propos de cette décision de l'Italien, Salim Lamrani avait révélé : « Son caractère rebelle a été forgé par son histoire personnelle. Il a vécu dans sa chair le mépris des puissants lorsque son père a perdu son travail. Il n'a jamais oublié cette violence sociale, ni l'arrogance affichée par ceux qui détenaient le pouvoir. Il aurait pu être l'entraîneur de Manchester United si les dirigeants avaient fait preuve d'un peu plus de tact et de considération. Il n'accepte que les relations d'égal à égal, ne supporte pas la condescendance ».