Marquinhos - Pacho : Coup de théâtre, le PSG réclame un transfert !

La saison dernière, le PSG a réalisé une saison exceptionnelle notamment grâce à une charnière composée de Marquinhos et Willian Pacho, recruté pour 40M€ en provenance de l'Eintracht Francfort. Et pourtant, avec de miser sur l'Equatorien, Luis Campos avait un autre plan.

Bien que les attaquants du PSG aient brillé la saison dernière et ont été récompensés à l'image du Ballon d'Or pour Ousmane Dembélé, la solidité défensive a été également très importante. Une solidité incarnée par la charnière Marquinhos - Pacho. L'international équatorien est l'une des révélations de la saison dernière après son transfert pour 40M€ en provenance de l'Eintracht Francfort.

Avant Pacho, le PSG tente le coup Gabriel Et pourtant, Willian Pacho n'était pas la priorité de Luis Campos. Selon les informations de Fabrizio Romano, le directeur sportif du PSG avait initialement prévu de recruter Gabriel. Il faut dire que Luis Campos connaît très bien le défenseur brésilien qu'il avait vendu à Arsenal lorsqu'il était dirigeant au LOSC en 2020.