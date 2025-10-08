Mercato : L’OL relance un transfert en Premier League !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà intéressé lors du mercato estival, l’OL pourrait revenir à la charge dans le dossier Fabio Carvalho. Les Gones seraient toujours attentifs à la situation du Portugais, dont Brentford avait refusé de se séparer cet été et qui est en manque de temps de jeu. Toutefois, Strasbourg serait également sur le coup, tout comme Stuttgart.

Dans les dernières heures du mercato estival, l’OL avait essayé de s’attacher les services de Fabio Carvalho. Lyon avait proposé un prêt avec option d’achat afin de recruter le milieu offensif âgé de 23 ans, mais s’était heurté au refus catégorique de Brentford, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029.

L’OL ne lâche pas Fabio Carvalho Pourtant, Fabio Carvalho joue très peu depuis le début de la saison et n’a disputé que 96 petites minutes en Premier League, et l’OL serait encore sur le coup. En effet, d’après les informations de Sky Sports, les Gones seraient toujours attentifs à la situation du Portugais, arrivé à Brentford à l’été 2024 en provenance de Liverpool contre 24M€.