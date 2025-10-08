Kylian Mbappé recalé : Il s’explique après sa signature !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ami d’enfance de Kylian Mbappé, William Saliba n’a pas succombé aux avances du Real Madrid. Il y a quelques jours, le défenseur de l’équipe de France a en effet prolongé son contrat avec Arsenal jusqu’en 2030. Présent avec les Bleus, il s’est expliqué en conférence de presse.

Courtisé par le Real Madrid, William Saliba a finalement privilégié la stabilité en prolongeant son contrat à Arsenal jusqu’en 2030. L’international français aurait pourtant pu retrouver son coéquipier en sélection Kylian Mbappé chez les Merengue, l’un de ses amis d’enfance. « Alors lui ! Je le connais depuis qu’on est tout petits. Tout, tout, tout petits, déclarait Mbappé au sujet de Saliba en juin 2024, dans des propos accordés à Ouest-France. On était dans la même école primaire, à Bondy. On jouait au foot ensemble dans la cour de récré. Il était en CE1, nous en CM2, mais il demandait toujours à jouer avec nous. On l’acceptait, car il était déjà grand ! (sourire) Puis, mon père l’a entraîné à l’AS Bondy ».

Arsenal a dégainé une offre importante à Saliba Comme vous l’avait révélé le10sport.com durant l’été, Arsenal a proposé du lourd à son joueur pour le convaincre de rester et de repousser les avances du Real Madrid. Présent face à la presse ce mercredi, William Saliba a justifié sa décision.