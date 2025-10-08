Kylian Mbappé recalé : Il s’explique après sa signature !

Ami d’enfance de Kylian Mbappé, William Saliba n’a pas succombé aux avances du Real Madrid. Il y a quelques jours, le défenseur de l’équipe de France a en effet prolongé son contrat avec Arsenal jusqu’en 2030. Présent avec les Bleus, il s’est expliqué en conférence de presse.
Courtisé par le Real Madrid, William Saliba a finalement privilégié la stabilité en prolongeant son contrat à Arsenal jusqu’en 2030. L’international français aurait pourtant pu retrouver son coéquipier en sélection Kylian Mbappé chez les Merengue, l’un de ses amis d’enfance. « Alors lui ! Je le connais depuis qu’on est tout petits. Tout, tout, tout petits, déclarait Mbappé au sujet de Saliba en juin 2024, dans des propos accordés à Ouest-France. On était dans la même école primaire, à Bondy. On jouait au foot ensemble dans la cour de récré. Il était en CE1, nous en CM2, mais il demandait toujours à jouer avec nous. On l’acceptait, car il était déjà grand ! (sourire) Puis, mon père l’a entraîné à l’AS Bondy ».
Arsenal a dégainé une offre importante à Saliba
Comme vous l’avait révélé le10sport.com durant l’été, Arsenal a proposé du lourd à son joueur pour le convaincre de rester et de repousser les avances du Real Madrid. Présent face à la presse ce mercredi, William Saliba a justifié sa décision.
« Je me sens chez moi là-bas »
« C’était facile (de prolonger, jusqu’en 2030), je voulais continuer avec Arsenal, annonce Saliba. Je me sens chez moi là-bas. Ce qu’il manque, c’est les trophées, mais il y a un bon projet et des bons coachs. Je voulais m’installer sur la durée. Je suis content et j’espère qu’il y aura beaucoup de succès dans les prochaines années. »