EXCLU - Mercato - Real Madrid : Une grosse offre entre les mains, Saliba joue la montre…

Selon nos informations, William Saliba a reçu une très grosse proposition de la part d’Arsenal pour pouvoir prolonger son contrat à des conditions plus qu’intéressantes. Toujours sur les tablettes du Real Madrid, le Français prend son temps pour réfléchir…

William Saliba n’a pas participé au dernier rassemblement de l’ équipe de France , en Ligue des Nations. Victime d’une lésion musculaire importante, le défenseur d’ Arsenal prend désormais le temps de se soigner. Et ce temps, l’international français le met également à profit pour poursuivre sa réflexion autour de son avenir… Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Gunners, William Saliba doit prendre une décision importante : prolonger ou réaliser l’un de ses plus grands rêves, à l’étranger.

Arsenal a dégainé une grosse offre

Selon nos informations, William Saliba et ses représentants ont récemment reçu une offre transmise par Arsenal. Une très belle proposition pour allonger son contrat. Et nos sources indiquent que cette offre, très offensive, ne le laisse pas indifférent. Elle témoigne très clairement de la volonté du club anglais de construire l’avenir avec et autour de lui. Mais en coulisses, il y a toujours l’intérêt très prononcé du Real Madrid, qui songe à William Saliba depuis de longs mois maintenant. Et ce rêve madrilène ne quitte pas l’esprit du Français de 24 ans… Son envie de dire oui au challenge merengue est bien présent. Mais pour le moment, William Saliba utilise le temps de sa convalescence pour bien réfléchir, non sans profiter de cette période de repos pour laisser tourner le chrono… Car de son côté, Arsenal aimerait une réponse « rapide ». Et ainsi pouvoir être rassuré sur l’un des dossiers priorités de la direction londonienne.