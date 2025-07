Transferts : La star du PSG qui fait rêver le Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que les deux clubs seront opposés mercredi en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid va avoir l’occasion d’observer de plus près un joueur du PSG qu’il aurait bien aimé avoir dans son effectif : Nuno Mendes. Les Merengue étaient intéressés en 2020, un an avant son arrivée à Paris, et restent des grands admirateurs de l’international portugais.

Vainqueurs respectivement du Bayern Munich (2-0) et du Borussia Dortmund (3-2) au tour précédent, le PSG et le Real Madrid seront opposés mercredi, en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Ce qui sera les grandes retrouvailles entre Kylian Mbappé et le club de la capitale, et la Casa Blanca quant à elle va voir d’un peu plus près un joueur qu’elle aurait bien aimé recruter avant qu’il ne prenne la direction de Paris.

Le Real Madrid voulait recruter Nuno Mendes En effet, comme indiqué par Marca, le Real Madrid était très intéressé par Nuno Mendes en 2020. L’international portugais (37 sélections) était dans les petits papiers de la direction sportive madrilène, avant que la pandémie de Covid-19 ne force les Merengue à instaurer une cure d’austérité. Tout transfert avait été mis en suspens et les joueurs avaient même accepté une réduction de leur salaire afin de traverser cette crise, ce qui avait compromis un éventuel transfert de Nuno Mendes au Real Madrid, arrivé au PSG à l’été 2021 en provenance du Sporting Portugal.