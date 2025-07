Mercato : L’OM va boucler six transferts !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Fort des arrivées d’Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina, l’OM est loin d’en avoir fini avec son mercato estival. Les dirigeants marseillais veulent encore renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi à plusieurs postes et ce sont pas moins de six joueurs qui pourraient débarquer d’ici à la fermeture du marché des transferts.

Lundi, c’était jour de reprise à l’OM, avec les traditionnels examens médicaux qui se poursuivront ce mardi. Les internationaux, comme Adrien Rabiot, Leonardo Balerdi, Geronimo Rulli et Amine Gouiri, ou ceux qui ont participé à l’Euro Espoirs, à l’instar de Quentin Merlin et Jonathan Rowe, ne sont attendus qu’en fin de semaine, ou au début de la prochaine. Plusieurs joueurs quant à eux ne reprendront pas avec Roberto De Zerbi, mais avec la Pro 2.

Six joueurs envoyés avec la Pro 2 C’est le cas de Simon Ngapandouetnbu, Ruben Blanco, Bamo Meïté, Ismaël Koné, Azzedine Ounahi et Faris Moumbagna, qui n’entrent donc pas dans les plans de l’OM la saison prochaine, même si rien n’est irrémédiable, en témoigne le cas d’Ulisses Garcia. Dans l’idéal, les dirigeants marseillais aimeraient se séparer des six joueurs cités et d’autres départs ne sont pas à exclure, mais ils cherchent aussi encore des renforts, après avoir enregistré les arrivées d’Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina.