OM : La décision radicale de Bennacer !

Axel Cornic

Prêté en janvier dernier, Ismaël Bennacer pensait pouvoir poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille. Mais seulement six mois après, voilà l’international algérien déjà parti, puisque les dirigeants phocéens n’ont pas souhaité lever son option d’achat fixée à 12M€. Et son avenir semble plus flou que jamais, puisque même son club de l’AC Milan ne voudrait plus de lui.

L’avenir d’Ismaël Bennacer est le gros feuilleton du moment. L’international algérien semblait en effet pouvoir devenir un point central de l’OM de Roberto De Zerbi, mais il n’a pas vraiment eu un grand impact sur l’équipe. Pire, le club phocéen n’a même pas levé son option d’achat et il est désormais reparti à l’AC Milan.

Milan, c’est fini ? Sauf que d’après les informations de La Gazzetta dello Sport, il ne serait clairement pas dans les plans de Massimiliano Allegri, le nouveau coach rossonero. Mais le quotidien explique que ce ne serait pas totalement de la volonté de l’entraineur italien ou encore du club milanais, mais bien de Bennacer, qui dès le mois de janvier avait annoncé qu’il ne remettrait plus un pied à Milanello à l’avenir.