Mbappé - Mercato : La demande improbable du PSG !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il n'allait pas activer la clause pour prolonger d'un an, et ce, dès l'été 2023. Dans la foulée, le président parisien a envoyé son ancien numéro 7 dans le loft avec les indésirables. Malgré tout, Nasser Al-Khelaïfi espérait voir Kylian Mbappé étendre son bail avec le PSG, mais ce dernier est resté silencieux jusqu'à son départ vers le Real Madrid il y a un an.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco pour signer au PSG. Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022 avec le club de la capitale, l'international français a rempilé de deux saisons, plus une en option.

PSG : Après le loft, Al-Khelaïfi espérait prolonger Mbappé Sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a finalement refusé d'activer la clause pour prolonger d'une année. Un choix communiqué à sa direction par courrier en juin 2023. D'après L'Equipe, Kylian Mbappé a pris cette décision parce que les hautes sphères du PSG n'ont pas honoré leurs promesses concernant le recrutement.