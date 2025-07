Mercato - OM : La proposition à «50M€» qu’il ne peut pas refuser !

Sans club depuis une saison, Serge Aurier a refusé une approche de l’OM, affirmant qu’il ne pourrait jamais signer à Marseille en raison de sa fidélité au PSG. Une déclaration polémique qui a suscité la réaction de Julien Benneteau, agacé par les propos du défenseur ivoirien, estimant que tout n’est qu’une question d’argent.

«Je préfère ne même pas manger que de signer à Marseille»

« Non. Je suis très loyal, moi. Je préfère ne même pas manger que de signer à Marseille. À cette période-là, je n’avais pas de club, donc forcément je peux me dire "c’est mon gagne-pain, je m’en fous de…" Non, mais non. C’est dans la tête. Moi, je suis un Parisien. J’ai fait toutes mes classes ici, en région parisienne. Je ne pouvais pas me permettre de signer à Marseille. Et puis même, ça fait bizarre. Tu vois, dans les Classiques, t’es là, tu dis "allez Paris, allez Paris", tu gagnes, t’es le plus heureux au monde, et là tu fais l’inverse. Mais en fait, c’est quelle sensation que tu vas recevoir de l’autre côté ? »

continue l’ancien joueur du PSG, pisté par l’OM, dans une interview accordée à Kampo.