Zinedine Zidane avec l’Algérie, c’est complètement improbable !

Contrairement à son père, Luca Zidane a choisi de jouer pour l’Algérie, plutôt que l’équipe de France. Ainsi, actuellement, le gardien de Grenade se trouve avec les Fennecs pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations. Le fils de Zizou a été appelé par Vladimir Petkovic et voilà dans le groupe algérien, la ressemblance avec Zinedine Zidane serait frappante. Explications.

Malgré ses racines algériennes, Zinedine Zidane avait fait le choix de l’équipe de France et on connait la suite avec bien évidemment cette Coupe du monde 1998. Son fils a cependant fait le choix d’emprunter un autre chemin. En effet, Luca Zidane, gardien à Grenade, a opté pour les Fennecs et le voilà aujourd’hui avec le groupe de Vladimir Petkovic pour disputer la CAN. Cela fait donc au moins un Zidane avec l’Algérie alors que l’ombre de Zizou ne serait pas très loin…

« Un mini Zidane » Si Luca Zidane porte donc aujourd’hui les couleurs de l’Algérie, il rappellerait visiblement son père à plus d’un coéquipier. En effet, au micro de RMC, le journaliste Nicolas Pelletier a révélé à ce propos : « Les journalistes algériens m’ont raconté ça, dans le groupe, il est souvent décrit comme un mini Zidane. Il est discret, très discret même dans ce groupe. Certains joueurs ont raconté ça aux journalistes algériens, quand il parle, on dirait Zidane ».