Transferts - OM : Voilà la priorité du mercato !

Malgré plusieurs arrivées déjà officialisées, l’OM ne compte pas ralentir sur le marché des transferts. Et selon L’Équipe, la priorité des dirigeants olympiens reste le secteur défensif. Pablo Longoria et Medhi Benatia auraient fait de Nayef Aguerd leur grande priorité. Le défenseur de West Ham est ciblé pour venir renforcer la charnière centrale marseillaise.

Après une saison plutôt réussie, avec cependant quelques lacunes, notamment défensives, l’OM veut corriger le tir et se renforcer considérablement durant ce mercato. Le club phocéen a déjà officialisé les arrivées de Facundo Medina et Angel Gomes, en attendant celle de CJ Egan-Riley, et continue de travailler sur le marché des transferts. Si de nombreuses pistes offensives ont déjà filtré dans la presse, et malgré les recrues en défense centrale, l’arrière-garde reste apparemment la priorité des dirigeants de l’OM.