Séparation avec Mbappé : L’intervention surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est désormais officiel, la séparation entre le Real Madrid et Endrick est actée. Le jeune attaquant brésilien est prêté à l’OL jusqu’à la fin de la saison et d’après Daniel Riolo, les Lyonnais ont pu compter sur l’aide inattendue de Lucas Paqueta.

Après une première partie de saison durant laquelle il était barré par la concurrence de Kylian Mbappé, Endrick va s'éloigner de l'attaquant français. En effet, le Brésilien a été prêté à l'OL sans option d'achat. Et selon Daniel Riolo, Lucas Paqueta a joué un rôle clé dans ce dossier.

Paqueta intervention pour le prêt d'Endrick « Rôle inattendu et intéressant de Lucas Paqueta pour faire venir Endrick. Et ça aussi ça compte dans les réseaux parce que ça permet de toucher l'agent du joueur parce qu'entre Brésiliens, il est possible qu'ils se connaissent. En tout cas, Paqueta connaît l'entourage d'Endrick. Paqueta a été très marqué par son passage à l'OL, il était très heureux », rappelle-t-il sur le plateau de Génération After avant de poursuivre.