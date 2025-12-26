Séparation avec Mbappé : L’intervention surprise !

C’est désormais officiel, la séparation entre le Real Madrid et Endrick est actée. Le jeune attaquant brésilien est prêté à l’OL jusqu’à la fin de la saison et d’après Daniel Riolo, les Lyonnais ont pu compter sur l’aide inattendue de Lucas Paqueta.
Après une première partie de saison durant laquelle il était barré par la concurrence de Kylian Mbappé, Endrick va s'éloigner de l'attaquant français. En effet, le Brésilien a été prêté à l'OL sans option d'achat. Et selon Daniel Riolo, Lucas Paqueta a joué un rôle clé dans ce dossier.
Paqueta intervention pour le prêt d'Endrick
« Rôle inattendu et intéressant de Lucas Paqueta pour faire venir Endrick. Et ça aussi ça compte dans les réseaux parce que ça permet de toucher l'agent du joueur parce qu'entre Brésiliens, il est possible qu'ils se connaissent. En tout cas, Paqueta connaît l'entourage d'Endrick. Paqueta a été très marqué par son passage à l'OL, il était très heureux », rappelle-t-il sur le plateau de Génération After avant de poursuivre.
«Paqueta a été très marqué par son passage à l'OL»
« Je trouve que c'est très valorisant quand un mec à passer un bon moment chez toi, qu'il en parle et qu'en plus il te file un petit coup de main. A priori c'est généreux et bienveillant. Donc Lucas Paqueta est intervenu auprès de l'entourage d'Endrick pour finir de convaincre le joueur que c'était la meilleure solution pour lui (...) L'OL prend un joueur qui, on l'a un peu oublié, quand il signe au Real est un peu une petite star. C'est donnant-donnant. C'est bien pour l'OL qui avait besoin d'un 9 et c'est bien pour lui qui a besoin de rejouer pour aller à la Coupe du monde », ajoute Daniel Riolo.