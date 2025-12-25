Adrien Rabiot viré par l’OM : le transfert préparé de longue date !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’altercation avec Jonathan Rowe aura donc coûté cher à Adrien Rabiot. En effet, l'OM n'a pas hésité à se séparer de l'international français. Placé sur le marché des transferts, le milieu de terrain a alors fait son retour en Italie, débarquant alors du côté du Milan AC. Et comme l'a révélé Rabiot, cela faisait déjà quelques années que l’idée de rejoindre la Lombardie était dans sa tête.

Après la défaite face à Rennes, les esprits se sont échauffés dans le vestiaire de l’OM. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont alors venus aux mains. Une altercation qui n’a pas été sans conséquence. En effet, ne voulant pas laisser passer un tel comportement, le club phocéen a placé les deux joueurs sur le marché des transferts. Résultat : Rowe a quitté l’OM pour Bologne tandis que Rabiot a lui été vendu au Milan AC.

« Ma mère a parlé avec Galliani, ils se connaissent bien » Aujourd’hui, Adrien Rabiot est donc un joueur du Milan AC. L’ex-joueur de l’OM a d’ailleurs fait une révélation sur cette signature avec le club lombard, révélant dans un entretien accordé à Sky : « Est-ce vrai que l’idée de venir jouer pour l’AC Milan a germé quand j’étais petit ? Oui, c’est vrai. Ma mère a parlé avec Galliani, ils se connaissent bien ».