Zidane : Le coup de coeur à la montagne !

En stage du côté de Tignes en 2006 juste avant le début de la Coupe du Monde en Allemagne, Zinedine Zidane a découvert un tout nouveau personnage en équipe de France : Franck Ribéry ! Et l'ancien numéro 10 emblématique des Bleus a tout de suite accroché avec lui...

Dans un entretien accordé à L'EQUIPE en juin 2022 à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane se livrait notamment sur Franck Ribéry, une forte personnalité qu'il avait découverte en juin 2006 en stage à Tignes avant la Coupe du Monde. Et Zidane avoue avoir rapidement eu un coup de coeur amical pour Ribéry et son sens de l'humour.

Zidane fan de l'humour de Ribéry « Franck Ribéry fait partie de ces mecs-là. La première fois qu’on a fait un stage en équipe de France avec lui, c’était à la montagne, à Tignes. Et il m’avait lancé une boule de neige ! Les autres joueurs étaient surpris. Sur moi ! Mais moi, en faisant ça, je l’ai trouvé top ! Ce n’était pas un manque de respect. Ça montrait qu’il voulait se rapprocher. Il y en a qui n’osent pas. Franck, c’était tout le contraire. Moi, je n’aurais jamais fait ça. Faire ça sur Cantona quand je suis arrivé… Des gars comme ça, comme Ribéry, on en a besoin dans un groupe. Ils font du bien », confie Zinedine Zidane au sujet de Franck Ribéry.