NBA - La folie de Wembanyama : C'est du jamais vu !

Soirée de folie dans le Frost Bank Center dans la nuit de mardi à mercredi. A quelques heures du réveillon de Noël, les San Antonio Spurs se sont offerts les champions NBA en titre que sont les joueurs de l'Oklahoma City Thunder (130-110). Après le coup de sifflet final, Victor Wembanyama accompagné du groupe de supporters des Spurs Jackals ont initié un clapping qui a résonné dans toute la salle. Une première dans l'histoire de la NBA qui a engendré de vives réactions.

Victor Wembanyama et les Spurs pourraient bien être les bêtes noires de l'Oklahoma City Thunder. En demi-finale de NBA Cup (111-109), la franchise de San Antonio avait déjà pris le meilleur sur les champions NBA en titre. Dans le Frost Bank Center, l'équipe de Mitch Johnson a une fois de plus était supérieure à celle de Mark Daigneault. A l'approche de Noël, les Spurs ont fait un gros cadeau à leurs supporters avec un écart de 20 points au score final (130-110).

Wembanyama lance le premier clapping de l'histoire de la NBA avec ses Spurs Jackals Auteur de 12 points, de 5 rebonds et de 3 passes décisives, Victor Wembanyama a pu célébrer cette victoire XXL avec les fans de la franchise texane ainsi que le groupe de supporters qu'il a bâti, à savoir les Spurs Jackals. Avec un tambour, à l'européenne, le pivot des San Antonio Spurs lancé un clapping dans le Frost Bank Center qui a été repris et suivi par tous. Une ambiance de folie qui n'a pas manqué de faire réagir tant elle est inédite sur les parquets de NBA.