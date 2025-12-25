Equipe de France : Zidane recalé, c'est historique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En attendant la signature de son contrat de sélectionneur pour la succession de Didier Deschamps à la fin de la prochaine Coupe du monde, Zinedine Zidane a vécu un moment de liesse aux Pays-Bas à l'été 2000 pour la finale de l'Euro. Néanmoins, Robert Pirès avoue l'avoir totalement snobé après une pique signée Marcel Desailly pour un rendu historique. Il raconte.

Le 2 juillet 2000, l'équipe de France raflait le deuxième Euro de son histoire. Et ce, au terme d'une finale d'anthologie face à l'Italie. Grâce à deux buts en particulier, ceux de Sylvain Wiltord et de David Trezeguet, auteur du fameux but en or d'une demi-volée du pied gauche expédiée dans la lucarne de Francesco Toldo (2-1).

«On va voir de quoi tu es capable maintenant» Le sélectionneur Roger Lemerre a effectué trois changements durant la partie. Tous se sont avérés décisifs puisque les deux buteurs de l'équipe de France sont entrés en jeu et le passeur décisif du but en or également, à savoir Robert Pirès. Pour Kampo, le champion du monde 98 et champion d'Europe 2000 est revenu sur cette offrande pour David Trezeguet qu'il n'aurait pas faite s'il avait suivi son instinct. Tout est parti d'une phrase à l'oreille de Marcel Desailly. « Ce sal*pard de Marcel Desailly qui vient me chercher et me piquer. Juste avant de démarrer la prolongation, je le vois pas. Il se met juste derrière moi. Et comme ça dans l'oreille, il me dit : « On va voir de quoi tu es capable maintenant ». Mais sec et il repart. Et là je me suis dit : « mais il est fou lui, qu'est-ce qui lui arrive ? » ».