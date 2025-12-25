Du jamais vu, Antoine Dupont l'a choqué !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète et même de l’histoire du rugby, Antoine Dupont a été stoppé en plein vol par une grave blessure au genou. Ce n’est pas sa première, mais à 29 ans il a réussi à retrouver la compétition avec son club du Stade Toulousain, ce qui n’a pas manqué d’impressionner.

Le 8 mars, restera sans aucun doute comme l’un des jours les plus tristes de l’année 2025 pour le rugby français. Antoine Dupont, la star de l’ovalie tricolore, s’est en effet blessé alors qu’il disputait le 6 Nations avec le XV de France. Et pas une petite blessure, puisqu’il a été victime d’une nouvelle rupture des ligaments croisés du genou droit.

Il est de retour ! Souvent, on explique qu’on ne peut pas revenir à son meilleur niveau après une telle blessure, alors après une récidive... les espoirs étaient minces. Mais Antoine Dupont n’est pas humain et il a récemment fait son retour à la compétition avec le Stade Toulousain. D’abord quelques entrées encourageantes, avant le feu d’artifice du week-end dernier sur la pelouse du LOU. Il n’y a pas de doutes, même s’il reste encore quelques réglages, Super Dupont est de retour.