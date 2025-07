Bennacer - OM : L’annonce que tout le monde attendait !

Axel Cornic

Prêté en janvier dernier, Ismaël Bennacer n’a pas été gardé par l’Olympique de Marseille, qui n’a pas souhaité lever son option d’achat fixée à 12M€. Selon nos informations les négociations se poursuivent avec l’AC Milan pour un nouveau prêt, mais l’avenir de l’international algérien semble de plus en plus flou.

Ou jouera Ismaël Bennacer a saison prochaine ? Il semblait avoir le profil parfait pour compléter le milieu de l’OM aux côtés d’Adrien Rabiot et de Pierre-Emile Højbjerg, mais il n’est déjà plus au club. Son prêt de six mois s’est terminé et les dirigeants phocéens n’ont pas souhaité lever son option d’achat.

« Au milieu, nous aurons Ricci, en plus de Loftus-Cheek et Fofana » A Marseille on aimerait le récupérer, mais à moindre cout. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’OM négocie toujours avec l’AC Milan pour trouver une solution, mais la première offre a été refusée. Pourtant, Bennacer n’a clairement plus sa place en Lombardie, comme l’a annoncé ce lundi Massimiliano Allegri. « Au milieu, nous aurons Ricci, en plus de Loftus-Cheek et Fofana. Nous jouerons certainement avec trois milieux de terrain, et j'essaierai de les aligner du mieux possible » a déclaré le nouveau coach milanais, lors de sa conférence de presse de présentation.