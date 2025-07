Mbappé : Le PSG a éjecté Neymar et Messi pour rien !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est séparé à la fois de Neymar et de Lionel Messi, et ce, pour convaincre Kylian Mbappé d'étendre son bail jusqu'en 2025 au minimum. Toutefois, l'ancien numéro 7 parisien a décidé de claquer la porte du Parc des Princes le 1er juillet 2024, et ce, dès le mois de juin 2023.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé était engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022. Convaincu par les promesses de Nasser Al-Khelaïfi, l'international français a rempilé de deux saisons, plus une en option.

Le PSG s'est séparé de Neymar et Messi pour Mbappé Alors que la direction du PSG n'a pas tenu ses engagements, concernant le mercato notamment, Kylian Mbappé a pris une décision radicale. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, l'ex-numéro 7 parisien a refusé d'activer la clause pour étendre son bail d'une année. D'après L'Equipe, Kylian Mbappé s'est senti dupé dès juillet 2022, alors que le PSG n'a pas réalisé le recrutement annoncé. A en croire le média français, quelque chose s'est définitivement cassé à ce moment-là.