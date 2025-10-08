Mercato : Coup de tonnerre, il annonce déjà son départ de l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les nombreuses recrues estivales de l'OM, on retrouve Matt O'Riley. Excellent au milieu de terrain, le Danois a été prêté par Brighton. Alors que les fans olympiens aimeraient aujourd'hui le voir rester très longtemps à Marseille, l'OM ne dispose toutefois pas d'option d'achat. Logiquement, O'Riley va donc retourner à Brighton à la fin de la saison et il en est pleinement conscient.

« Je sais que je vais revenir à Brighton » Si Matt O'Riley est actuellement un joueur de l'OM, le Danois a d'ores et déjà annoncé son futur retour à Brighton. En effet, pour le Daily Record, le joueur de Roberto De Zerbi a fait savoir : « C'est une très bonne expérience pour moi de jouer à l'OM. Je profite chaque et j'essaye de ne pas penser plus loin. Je sais que je vais revenir à Brighton, mais vous ne savez jamais ce qui peut arriver dans le football. On s'en occupera quand ça arrivera ».