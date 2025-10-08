Transfert à l’OM : La surprise avec Zlatan Ibrahimovic !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà ciblé par l’AC Milan l’an dernier, Adrien Rabiot a rejoint les Rossoneri durant les dernières heures du mercato estival. L’occasion pour le joueur formé au PSG de retrouver son ancien coéquipier Zlatan Ibrahimovic, devenu conseiller sportif, qui l’a d’ailleurs interpellé sur son choix de rejoindre l’OM…

Alors qu’il était destiné à rester à l’OM pour une deuxième saison, Adrien Rabiot a finalement plié bagage suite à l’altercation survenue dans le vestiaire avec Jonathan Rowe. L’international français de 30 ans s’est engagé en faveur de l’AC Milan, retrouvant ainsi son ancien entraîneur Massimiliano Allegri.

« Milan ? C'était le bon moment pour tout le monde » « J'ai toujours eu une excellente relation avec Allegri. Nous sommes similaires, et je l'apprécie beaucoup sur le plan humain. Nous nous sommes souvent appelés et écrit la saison dernière, a d’ailleurs reconnu Adrien Rabiot, interrogé par la Gazzetta dello Sport. Il y avait déjà eu des contacts avec le Milan l'année dernière, mais cela n'avait pas abouti. Cet été, ils m'ont contacté au début de la saison et sont revenus à la charge après le problème à Marseille. C'était le bon moment pour tout le monde. »