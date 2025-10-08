Mike Maignan : L’intervention pour boucler un transfert... à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Poussé vers la sortie par l’OM après la bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot s’est engagé en faveur de l’AC Milan, l’occasion pour lui d’y retrouver Massimiliano Allegri, son ancien entraîneur à la Juventus, mais également Mike Maignan, son coéquipier en équipe de France qui a joué un petit rôle dans son transfert.

Une année seulement après avoir quitté la Serie A, Adrien Rabiot a retrouvé le championnat italien cette saison, du côté de l’AC Milan. Une association qui n’a rien de surprenant quand on sait que la formation transalpine, et son nouvel entraîneur Massimiliano Allegri, voulaient l’attirer avant même la bagarre survenue dans le vestiaire de l’OM ayant mis précipité le départ du milieu de terrain.

« Cet été, l’AC Milan m’a contacté au début de la saison et ils sont revenus à la charge après le problème à Marseille « J'ai toujours eu une excellente relation avec Allegri. Nous sommes similaires, et je l'apprécie beaucoup sur le plan humain. Nous nous sommes souvent appelés et écrit la saison dernière, a reconnu Adrien Rabiot dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. Il y avait déjà eu des contacts avec le Milan l'année dernière, mais cela n'avait pas abouti. Cet été, ils m'ont contacté au début de la saison et sont revenus à la charge après le problème à Marseille. C'était le bon moment pour tout le monde. »