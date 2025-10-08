Mercato : Viré par l'OM, Adrien Rabiot sort enfin du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Adrien Rabiot a payé le prix fort de sa bagarre avec Jonathan Rowe. Poussé vers la sortie par l'OM, le milieu de terrain a rejoint le Milan AC dans les dernières heures du mercato estival. Si cet événement a fait beaucoup de bruit, Rabiot a lui gardé le silence sur son départ houleux du club phocéen. Le voilà qu'il a enfin pris la parole.

De retour en Italie, Adrien Rabiot est aujourd'hui un joueur du Milan AC. Viré par l'OM suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe en marge de la rencontre face à Rennes, le Français a sévèrement été sanctionné par le club phocéen, qui n'a voulu laisser passer un tel évènement. Rabiot s'en est alors allé et alors qu'il est actuellement avec l'équipe de France, il a justifié son choix de rester silencieux.

« Je voulais me concentrer sur le football » Si Véronique Rabiot a multiplié les interventions médiatiques, Adrien Rabiot a été lui plus discret depuis qu'il a quitté l'OM. Pour quelles raisons ? Dans un entretien accordé au Figaro, le joueur du Milan AC a expliqué : « Après avoir parlé lors de ma conférence de presse de présentation à Milan, je voulais me concentrer sur le football, sur mes premières semaines dans ce nouveau club, dans cette nouvelle vie, c'était important ».