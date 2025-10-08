OM : La «trahison» dénoncée par Adrien Rabiot !

Axel Cornic

Actuellement avec l’équipe de France à Clairefontaine, Adrien Rabiot s’est exprimé au sujet de son début de saison mouvementé. Le milieu de terrain était avec l’Olympique de Marseille il y a encore quelques semaines, mais il a été mis à la porte et a finalement signé pour l’AC Milan en Serie A.

Il s’était brièvement expliqué peu après son départ. Mais c’est bien ce 7 octobre que Adrien Rabiot a décidé de se lâcher au sujet de son aventure éphémère à l’OM. Ancien du PSG et de la Juventus, l’international français n’a en effet passé qu’une seule saison au sein du club phocéen.

« Je suis ultra content de mon aventure à Marseille, mais... » Au micro de RTL, il a reconnu que son passage à l’OM a été un chapitre heureux de sa carrière, en dépit de sa fin. « Je suis ultra content de mon aventure à Marseille, des gens que j’ai pu rencontrer » a expliqué Adrien Rabiot, qui a réalisé cet entretien en marge du rassemblement de l’équipe de France.