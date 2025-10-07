Départ de l’OM : Adrien Rabiot se lâche enfin !

Axel Cornic

Actuellement avec l’équipe de France à Clairefontaine, Adrien Rabiot a décidé d’accorder des entretiens à plusieurs médias ce mardi. Et l’un des sujets les plus abordés est évidemment son départ de l’Olympique de Marseille en aout dernier, après une bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe.

C’est le gros coup d’éclat de l’été, à Marseille. Véritable leader et pilier de l’équipe, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts par l’OM, après la désormais célèbre bagarre de Rennes. Une décision qui a énormément fait parler et continue de le faire, alors que le milieu a signé à l’AC Milan.

« Mon départ ? Je n’ai pas compris » En marge du rassemblement de l’équipe de France, le milieu de terrain est revenu sur cet épisode polémique avec l’OM, qu’il ne semble toujours pas comprendre. « Mon départ ? Je n’ai pas compris. Je ne peux pas expliquer quoi que ce soit » a déclaré Rabiot, au micro de RTL.