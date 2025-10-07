Mercato - OM : Riolo annonce une masterclass !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Frank McCourt n'a pas chômé, loin de là. En effet, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi ont enflammé le marché des transferts, offrant douze joueurs à Roberto De Zerbi au total. Interrogé ce lundi soir, Daniel Riolo a totalement validé le recrutement de l'OM.

Pour régaler Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont mis le feu au mercato. En effet, le président et le directeur sportif de l'OM ont finalisé douze transferts au total l'été dernier : Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Matt O'Riley, Facundo Medina, Timothy Weah, Emerson Palmieri, Pierre-Emerick Aubameyang, CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Hamed Traoré.

Riolo valide le recrutement de l'OM Alors que l'OM réalise des prouesses en ce début de saison, Daniel Riolo n'a pas tari d'éloges à l'égard de Roberto De Zerbi. Dans le même temps, le journaliste de RMC Sport a loué le travail de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, qui ont réalisé un mercato XXL.