Mercato de folie : L’OM jubile en coulisses !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’OM avait mis en avant en fin de saison dernière sa volonté d’instaurer plus stabilité, ce sont tout de même 12 nouvelles recrues qui sont arrivées au cours du dernier mercato. Ce que plusieurs observateurs n’ont pas manqué de faire remarquer et ces critiques n’ont pas été très appréciées par les dirigeants marseillais, qui estime que les derniers résultats leur donnent raison et valident leurs choix.

« Comment tu peux t'attacher à une équipe qui change 20 joueurs et des dirigeants qui te disent un truc et font le contraire ? » Début septembre, Eric Di Meco avait vivement critiqué la stratégie de l’OM sur le mercato, regrettant le trop grand nombre d’opérations à son goût. « Tu as l'impression qu'ils ne sont pas là pour les bonnes raisons. Leur intérêt, c'est de faire des transferts, ce n'est pas que l'équipe progresse, nous fasse rêver et gagne. »

L’OM n’a pas aimé les critiques sur son mercato « J'ai entendu. Ça ne me fait pas de mal. Sincèrement, chacun a son opinion. Mais insinuer qu'il y a des délits, je trouve ça grave et je ne le tolère pas », avait répondu Pablo Longoria auprès de La Provence et comme indiqué par RMC Sport, les critiques concernant leur recrutement n’ont pas été très appréciées par les dirigeants marseillais. Pour eux, le besoin de stabilité qu’ils ont mis en avant concernait surtout le maintien de Roberto De Zerbi, un entraîneur ayant trop peu souvent enchaîné deux saisons consécutives à l’OM ces dernières années.