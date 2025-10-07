Nouvelles recrues à l’OM : La grosse annonce de De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après un mois d’août compliqué, l’OM a enchaîné les bons résultats en septembre, jusqu’à finir à un point du PSG au classement avant la trêve internationale. Une bonne série qui valide les choix faits lors du dernier mercato malgré les critiques, mal vécues au sein du club, et Roberto De Zerbi n’a pas hésité à insister sur ce point pour motiver ses joueurs.

Battu à deux reprises en trois matchs en août, l’OM a entamé une très bonne dynamique depuis le retour de la trêve internationale de septembre. Les Olympiens restent sur cinq victoires lors de leurs six derniers matchs, ne s’inclinant que face au Real Madrid (2-1) en Ligue des champions, et sont désormais deuxièmes de Ligue 1, avec un point de retard sur le PSG, premier.

Les critiques sur le mercato mal vécues en interne Comme indiqué par RMC Sport, cette série est vécue comme une première petite victoire à l’OM et une réponse à tous ceux qui ont douté des choix faits lors du dernier mercato, notamment en ce qui concerne le nombre de recrues, alors que le club voulait miser sur la stabilité. En interne, la stratégie du « seul contre tous » est plus que jamais utilisé comme une source de motivation.