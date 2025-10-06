L’OM régale une légende, la grande annonce à la télévision !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent sur le plateau de Canal+ dimanche soir à l’occasion de sa première apparition dans le Canal Football Club, Steve Mandanda s’est exprimé sur les chances de l’OM, dont il est le joueur le plus capé de l’histoire, de remporter le titre cette saison. Très satisfait du travail effectué par l’ensemble du club, il espère le voir lutter avec le PSG jusqu’au bout.

16 ans après son dernier titre de champion de France, en 2010, l’OM sera-t-il en mesure de concurrencer le PSG cette saison ? Vainqueurs sur la pelouse de Metz (0-3) samedi, les Olympiens sont pour l’instant à un point des Parisiens au classement, tenus en échec par le LOSC (1-1) dimanche.

Mandanda espère voir l’OM jouer le titre « Est-ce que l’OM peut jouer le titre ? En tout cas je l’espère », a déclaré Steve Mandanda sur le plateau du Canal Football Club. « Mais je trouve vraiment que cette équipe et ce collectif est complet. On peut changer, peu importe les joueurs qui rentrent, tout le monde rentre un peu dans le projet de jeu. Ils ont vraiment fait, que ce soit Pablo (Longoria), Medhi (Benatia), le coach, un très bon travail pour pouvoir tirer tout le monde dans le même sens, pour que le groupe soit bien. »