L’OM régale une légende, la grande annonce à la télévision !

Présent sur le plateau de Canal+ dimanche soir à l’occasion de sa première apparition dans le Canal Football Club, Steve Mandanda s’est exprimé sur les chances de l’OM, dont il est le joueur le plus capé de l’histoire, de remporter le titre cette saison. Très satisfait du travail effectué par l’ensemble du club, il espère le voir lutter avec le PSG jusqu’au bout.
16 ans après son dernier titre de champion de France, en 2010, l’OM sera-t-il en mesure de concurrencer le PSG cette saison ? Vainqueurs sur la pelouse de Metz (0-3) samedi, les Olympiens sont pour l’instant à un point des Parisiens au classement, tenus en échec par le LOSC (1-1) dimanche.
Mandanda espère voir l’OM jouer le titre
« Est-ce que l’OM peut jouer le titre ? En tout cas je l’espère », a déclaré Steve Mandanda sur le plateau du Canal Football Club. « Mais je trouve vraiment que cette équipe et ce collectif est complet. On peut changer, peu importe les joueurs qui rentrent, tout le monde rentre un peu dans le projet de jeu. Ils ont vraiment fait, que ce soit Pablo (Longoria), Medhi (Benatia), le coach, un très bon travail pour pouvoir tirer tout le monde dans le même sens, pour que le groupe soit bien. »
« Ils méritent vraiment de vivre ces moments-là »
Le joueur le plus capé de l’histoire de l’OM poursuit : « Enchaîner les résultats comme ça, ça favorise la possibilité de tourner. Les joueurs sont de meilleure humeur, l’atmosphère est meilleure aussi donc forcément c’est plus facile. Ils méritent vraiment de vivre ces moments-là, parce que c’est un club qui est extraordinaire. »