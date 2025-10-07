Mercato : «Beye c'est mort», Riolo balance une bombe en direct !

Actuellement à la 10ème place de Ligue 1, Rennes reste sur un match nul (2-2) face au Havre. Du côté de la Bretagne, c'est loin de respirer la sérénité et voilà que l'entraîneur, Habib Beye, serait en grand danger. En effet, entre le technicien sénégalais et certains joueurs, ça ne collerait pas du tout. Daniel Riolo en a d'ailleurs dit plus sur la situation dangereuse de Beye à Rennes.
Entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye pourrait bien ne plus l'être d'ici peu. Arrivé sur le banc du club breton en janvier 2025, le technicien de 47 ans fait de moins en moins l'unanimité. Et cela vaudrait également même au sein de son vestiaire. En effet, Daniel Riolo a fait une énorme révélation lors de l'After Foot, assurant que Seko Fofana et Brice Samba, cadres à Rennes, voudraient la tête de Beye.
« Ils ont décidé qu'ils auraient la peau de Habib Beye »
Quid donc d'Habib Beye en tant qu'entraîneur de Rennes ? Daniel Riolo en a dit plus sur ce dossier, faisant alors savoir : « Habib Beye est en difficulté à Rennes, comme à peu près tous les entraîneurs de ce club depuis des années. (...) Samba et Fofana ? Il se trouve que ça ne colle pas avec Beye. Et ces deux-là ont décidé qu'ils auraient la peau de Habib Beye ».
« Ils pas envie de bosser avec lui »
« Après le match à Lens, Brice Samba va dans le vestiaire des Lensois - il y avait Rongier également mais lui soutient Habib Beye - pour tailler le coach. Seko Fofana et surtout Brice Samba ont décidé que Beye c'était mort, que ce n'était pas un bon coach, qu'ils n'avaient pas envie de bosser avec lui et que ça n'allait pas. Après le match face à Lens, ils vont dans le vestiaire de Lens comme si c'était le leur pour parler avec les anciens. Ils ont le droit d'aller voir les anciens potes, ce n'est pas un problème mais si c'est pour tailler le coach, je trouve que c'est quand même un petit peu moins bien. Beye a essayé de faire des réunions avec certains joueurs, comme Fofana mais ça a été refusé. Samba et Fofana ont décidé d'avoir un petit peu sa peau », a poursuivi Daniel Riolo. Affaire à suivre donc pour Habib Beye du côté de Rennes...