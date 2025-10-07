Mercato : «Beye c'est mort», Riolo balance une bombe en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement à la 10ème place de Ligue 1, Rennes reste sur un match nul (2-2) face au Havre. Du côté de la Bretagne, c'est loin de respirer la sérénité et voilà que l'entraîneur, Habib Beye, serait en grand danger. En effet, entre le technicien sénégalais et certains joueurs, ça ne collerait pas du tout. Daniel Riolo en a d'ailleurs dit plus sur la situation dangereuse de Beye à Rennes.

Entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye pourrait bien ne plus l'être d'ici peu. Arrivé sur le banc du club breton en janvier 2025, le technicien de 47 ans fait de moins en moins l'unanimité. Et cela vaudrait également même au sein de son vestiaire. En effet, Daniel Riolo a fait une énorme révélation lors de l'After Foot, assurant que Seko Fofana et Brice Samba, cadres à Rennes, voudraient la tête de Beye.

« Ils ont décidé qu'ils auraient la peau de Habib Beye » Quid donc d'Habib Beye en tant qu'entraîneur de Rennes ? Daniel Riolo en a dit plus sur ce dossier, faisant alors savoir : « Habib Beye est en difficulté à Rennes, comme à peu près tous les entraîneurs de ce club depuis des années. (...) Samba et Fofana ? Il se trouve que ça ne colle pas avec Beye. Et ces deux-là ont décidé qu'ils auraient la peau de Habib Beye ».