Transfert à 50M€ : Nouveau clash annoncé avec le PSG ?

Alexis Brunet

Pour le prochain mercato estival, le PSG aurait des vues sur Kenan Yildiz, qui évolue à la Juventus de Turin. L’ailier gauche de 20 ans est l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste et la Vieille Dame le sait. Afin de le sécuriser, Damien Comolli serait entré en négociation avec l’international turc pour une prolongation de contrat. Le dirigeant turinois pourrait donc jouer un nouveau sale coup et déclencher un clash avec Paris après l’échec du dossier Randal Kolo Muani cet été.

Avec Luis Enrique, le PSG adore miser sur les jeunes talents et il pourrait le prouver une nouvelle fois. D’après les informations de TBR Football, le club de la capitale aurait des vues sur Kenan Yildiz, l’ailier gauche de la Juventus de Turin. À seulement 20 ans, l’international turc, estimé à 50M€ par Transfermarkt, montre en Italie qu’il fait partie des meilleurs à son poste et Paris souhaiterait donc miser sur lui.

La Juventus veut prolonger Yildiz Connaissant l’intérêt du PSG et de nombreux autres clubs pour Kenan Yildiz, la Juventus de Turin souhaiterait prolonger son crack. Selon les informations du journaliste de TBR Football Graeme Bailey, des discussions menées par Damien Comolli existeraient d’ailleurs déjà avec le joueur de 20 ans. « Yildiz a tout d'une superstar et la Juve sait que la plupart des grands clubs européens le recruteraient sans hésiter, mais il négocie actuellement un nouveau contrat et l'espoir est qu'il le signe, ce qui montrerait qu'il n'est pas sur le marché pour le moment. Damien Comolli n'est arrivé qu'à l'été, mais il a déjà eu un impact considérable. Il a finalisé les transferts de Jonathan David et Loïs Openda, mais il cherche avant tout à conserver les meilleurs talents du club, et personne n'est plus important que Yildiz. »