Gros transferts : L'OM règle le cas Greenwood sur le mercato !

La saison dernière, l'OM a découvert la Greenwood-dépendance puisque l'ailier anglais était de loin le meilleur buteur du club phocéen. Une limite pour le club phocéen qui a décidé de recruter en conséquence cet été afin de diversifier sa menace sur le plan offensif. Et cela semble porter ses fruits.

L'OM règle la Greenwood-dépendance En effet, La Provence rappelle que la menace à l'OM est bien plus diffuse puisque depuis le début de saison le club phocéen a inscrit 20 buts par 12 joueurs différents. Pierre-Emerick Aubameyang est pour le moment le meilleur buteur de l'OM avec 4 réalisations devant Mason Greenwood et Igor Paixao, tous les deux à 3 buts. Et neuf joueurs suivent avec un but.