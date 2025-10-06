Gros transferts : L'OM règle le cas Greenwood sur le mercato !

La saison dernière, l'OM comptait essentiellement sur Mason Greenwood pour conclure ses actions. Conscient d'une dépendance à l'ailier anglais, le club phocéen a mené un recrutement afin de diversifier la menace. C'est chose faite puisque l'OM compte 12 buteurs différents sur ses 20 dernières réalisations.
La saison dernière, l'OM a découvert la Greenwood-dépendance puisque l'ailier anglais était de loin le meilleur buteur du club phocéen. Une limite pour le club phocéen qui a décidé de recruter en conséquence cet été afin de diversifier sa menace sur le plan offensif. Et cela semble porter ses fruits.
L'OM règle la Greenwood-dépendance
En effet, La Provence rappelle que la menace à l'OM est bien plus diffuse puisque depuis le début de saison le club phocéen a inscrit 20 buts par 12 joueurs différents. Pierre-Emerick Aubameyang est pour le moment le meilleur buteur de l'OM avec 4 réalisations devant Mason Greenwood et Igor Paixao, tous les deux à 3 buts. Et neuf joueurs suivent avec un but.
Déjà 12 buteurs différents cette saison
Une évolution impressionnante puisque la saison dernière, seulement 15 joueurs avaient trouvé le chemin des filets adverses, contre 12 cette saison en seulement 9 matches toutes compétitions confondues. Mais surtout, Mason Greenwood était largement meilleur buteur du club avec 22 réalisations quant à Adrien Rabiot et Amine Gouiri suivaient avec 10 buts. L'OM a donc réglé la Greenwood-dépendance en se renforçant massivement sur le mercato.