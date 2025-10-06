PSG : Transfert à 100M€, il n'en revient pas !

Lors du dernier mercato estival, Liverpool souhaitait lâcher environ 100M€ pour s'attacher les services de Bradley Barcola. Finalement resté au PSG, l'international français est à la peine ces dernières semaines. Présent dans l'After Foot ce dimanche soir, Walid Acherchour a pointé du doigt le dilettantisme de Bradley Barcola.

«Il y a une espèce de dilettantisme qui me dérange»

« Bradley Barcola ? J'ai souvent dit que son profil était important dans ce PSG. Mais maintenant, avec le contexte du début de saison avec les blessés, on attend un peu plus que ça. Son penalty contre l’Atalanta est honteux. Il y a une espèce de dilettantisme parfois qui me dérange. J'ai envie qu'il fasse tout à fond. Parfois, il a du déchets, comme beaucoup en Europe. Mais sur la première mi-temps contre Lille, je trouve que parfois, il ne se donne pas tous les moyens pour faire mal. Il n’a pas encore ce côté tueur, et il doit le développer. Il est dans sa 3e ou 4e année au PSG, on doit pouvoir lui demander ça. C’est un joueur sur qui Liverpool voulait mettre 100M€ cet été. À un moment donné, j’ai envie qu’il le montre », a déclaré Walid Acherchour.