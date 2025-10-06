Départ en vue : Coup de tonnerre pour Paul Pogba ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son retour est espéré après la trêve internationale, Paul Pogba pourrait avoir un autre entraîneur d’ici-là. Tenu en échec par l’OGC Nice (2-2) dimanche, l’AS Monaco a commencé à explorer des pistes en ce sens et pourrait se séparer d’Adi Hütter dans les prochains jours.

Comme l’expliquait Adi Hütter vendredi en conférence de presse, l’AS Monaco aurait aimé que Paul Pogba « soit dans le groupe pour le match face à l’OGC Nice, mais ça semble un peu juste. » Le retour de l’international français (91 sélections) est tout de même de plus en plus proche et devrait se produire après la trêve internationale.

« 15-20 minutes de jeu contre Angers » pour Pogba ? « On espère qu’il soit de retour pour le match d’après, face à Angers, juste après la trêve internationale. On réfléchit à comment augmenter progressivement sa charge physique, en lui donnant 15-20 minutes de jeu contre Angers. C’est quelque chose qui peut se faire », a ajouté Adi Hütter, qui pourrait en revanche ne plus être là au moment du retour à la compétition de Paul Pogba.