Paul Pogba : C’est confirmé pour son grand retour !

Le grand retour approche pour Paul Pogba. Grosse signature de l’été du côté de l’AS Monaco, le milieu de terrain n’a plus joué une seule minute depuis deux ans. Travaillant dans l’ombre afin d’être prêt le plus rapidement possible, le joueur de 32 ans devrait effectuer ses grands débuts prochainement comme l’a de nouveau confirmé Adi Hütter ce vendredi.

Verra-t-on Paul Pogba sur les pelouses de Ligue 1 prochainement ? Arrivé cet été à l’AS Monaco, le milieu de terrain de 32 ans n’est pas encore assez affûté pour pouvoir prendre part à la compétition avec le club monégasque.

Pogba bientôt de retour Cependant, du côté de l’entraîneur Adi Hütter, on affirme que le retour à la compétition de « La Pioche » approche à grands pas. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur allemand a ainsi confirmé que Pogba devrait jouer après la trêve internationale. « On aurait aimé qu’il soit dans le groupe pour le match face à l’OGC Nice, mais ça semble un peu juste », a ainsi confié Adi Hütter avant de poursuivre.