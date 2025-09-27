«J’ai tout brûlé» : Paul Pogba hallucine !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Paul Pogba s’est engagé dans un long travail de réathlétisation pour retrouver sa forme après deux ans d'absence. Dans une vidéo publiée par l’AS Monaco, l'international français s’est livré sur son entraînement intensif, alors que ses débuts avec le club de la Principauté sont attendus après la trêve internationale d’octobre.

Le retour de la Pioche est imminent. Nouveau joueur de l’AS Monaco depuis cet été, Paul Pogba s’est engagé dans un long travail de préparation physique en vue de ses débuts sous le maillot monégasque, lui qui n’a plus joué depuis deux ans. Sur YouTube, le club de la Principauté a partagé des images de l’international français en salle et sur le terrain, ne ménageant pas ses efforts.

« Je pensais que j’avais signé dans un club de foot, pas un club de marathon » « Moi je pensais que j’avais signé dans un club de foot, pas un club de marathon », lance notamment Paul Pogba, en plein travail de réathlétisation. « Costaud… Je ne suis pas costaud. J’ai tout brûlé déjà », ajoute-t-il un peu plus tard.