OM : Greenwood à l’AS Monaco, l’annonce surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Buteur la semaine dernière contre le Club Bruges (4-1) en Ligue des champions, Ansu Fati a inscrit un doublé lors de la victoire de l’AS Monaco face à Metz (5-2). Pour Elton Mokolo, s’il est épargné par les blessures, le joueur prêté par le FC Barcelone pourrait atteindre une quinzaine de buts en Ligue 1 cette saison et avoir une trajectoire équivalente à celle de Mason Greenwood à l’OM.

Grand espoir du FC Barcelone, lui qui avait même hérité du numéro 10 de Lionel Messi, Ansu Fati a rejoint l’AS Monaco en prêt cet été avec l’espoir de se relancer. Apparu pour la première fois la semaine dernière, il s’était distingué en inscrivant le seul but de son équipe lors de la défaite en Ligue des champions contre le Club Bruges (4-1).

« Ansu Fati, ça pèse une quinzaine de buts » Entré en jeu à la mi-temps dimanche face à Metz (5-2), Ansu Fati s’est offert un doublé alors que l’AS Monaco était tenu en échec à la pause. « Ansu Fati, ça pèse une quinzaine de buts. Si tu veux élargir à toutes compétitions confondues, c’est une vingtaine de buts », a déclaré Elton Mokolo dans Tour d’Europe sur Eurosport.