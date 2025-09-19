Paul Pogba : La grande annonce très attendue !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après un lourd revers face au Club Bruges, l'AS Monaco pourrait bientôt compter sur le retour tant attendu de Paul Pogba. L'entraîneur Adi Hütter a confirmé que le milieu de terrain sera probablement disponible d'ici deux semaines. L’ancien de la Juventus n’a plus joué depuis deux ans.

L’AS Monaco a pris l’eau en Belgique. Les hommes d’Adi Hütter ont concédé une lourde défaite pour leur entrée en lice en Ligue des champions face au Club Bruges (4-1), des débuts cauchemardesques à deux semaines du match contre Manchester City. Toujours absent, Paul Pogba est en passe de retrouver la compétition selon l’entraîneur monégasque.

« Il va bientôt nous rejoindre » Interrogé après le lourd revers en Belgique, Adi Hütter a apporté des nouvelles de son milieu de terrain. « Paul Pogba qui va bientôt nous rejoindre », a fait savoir le technicien autrichien en conférence de presse, ajoutant : « On verra, mais je pense qu’il sera disponible dans les deux prochaines semaines et on le verra sur le terrain ».