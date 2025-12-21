F1 : Cauchemar avec Verstappen, Pierre Gasly balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2019, Pierre Gasly avait été promu chez Red Bull, aux côtés d’un certain Max Verstappen. Ayant pris part à 12 courses seulement au sein de l’écurie autrichienne, le pilote français a vécu un véritable calvaire, et est récemment revenu dessus. Le Normand affirme même s’être senti triste chez RB.

Désormais bien installé chez Alpine, Pierre Gasly n’a pas toujours été très heureux en Formule 1. Lors de la saison 2019, le Français pilotait aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull. Une expérience extrêmement difficile comme ce dernier le concède lui-même.

« Je ne vais pas mentir, c’était triste » « Red Bull avait Carlos Sainz comme option et ils m’avaient moi. Le choix se jouait entre Sainz et moi. Le téléphone a sonné et Helmut m’a dit ’OK, tu sera pilote Red Bull Racing au début de l’année prochaine’. C’était six mois après le début de ma première saison complète en F1. Je ne vais pas mentir, c’était triste. En 2019, ma deuxième année en Formule 1, je n’avais aucun soutien, dans une très grande équipe qui soutient beaucoup Max, pour de bonnes raisons, car il obtient des résultats », confie ainsi Pierre Gasly dans des propos relayés par Next-Gen Auto.