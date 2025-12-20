Max Verstappen : Son ex lui fait les yeux doux après la grosse rupture !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La semaine dernière, Helmut Marko faisait ses adieux à Red Bull après plus de vingt ans de bons et loyaux services. Forcément, cette séparation a touché Max Verstappen, qui voit son ex mentor quitter l’écurie autrichienne. Cependant, le « Docteur Marko » a récemment confié qu’il serait toujours présent pour son poulain.

La suite de la carrière de Max Verstappen s’annonce passionnante. Battu de justesse par Lando Norris en 2025, le Néerlandais sera plus déterminé que jamais à repousser ses limites à l’avenir. S’il s’apprête à perdre son numéro 1 au profit du Britannique, le quadruple champion du monde a également perdu son mentor de toujours, Helmut Marko.

Helmut Marko toujours proche de Verstappen La légende de Red Bull a effectué ses adieux la semaine dernière après plus de vingt ans passés au sein de l’écurie autrichienne. Si la séparation entre Marko et Verstappen a été émouvante en interne, le « Docteur » se dit toujours prêt à conseiller ou à aider son pilote. Interrogé sur cette possibilité, Marko répond : « Bien sûr que je le ferai ! ».