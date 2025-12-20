Max Verstappen : Son ex lui fait les yeux doux après la grosse rupture !

La semaine dernière, Helmut Marko faisait ses adieux à Red Bull après plus de vingt ans de bons et loyaux services. Forcément, cette séparation a touché Max Verstappen, qui voit son ex mentor quitter l’écurie autrichienne. Cependant, le « Docteur Marko » a récemment confié qu’il serait toujours présent pour son poulain.
La suite de la carrière de Max Verstappen s’annonce passionnante. Battu de justesse par Lando Norris en 2025, le Néerlandais sera plus déterminé que jamais à repousser ses limites à l’avenir. S’il s’apprête à perdre son numéro 1 au profit du Britannique, le quadruple champion du monde a également perdu son mentor de toujours, Helmut Marko.
Helmut Marko toujours proche de Verstappen
La légende de Red Bull a effectué ses adieux la semaine dernière après plus de vingt ans passés au sein de l’écurie autrichienne. Si la séparation entre Marko et Verstappen a été émouvante en interne, le « Docteur » se dit toujours prêt à conseiller ou à aider son pilote. Interrogé sur cette possibilité, Marko répond : « Bien sûr que je le ferai ! ».
« Il n’a plus besoin de moi »
« Max est un quadruple champion du monde et, entre-temps, il est devenu l’un des meilleurs pilotes du monde. Il n’a plus besoin de moi. Il sait énormément de choses par lui-même et il a développé une connaissance incroyable ainsi qu’un talent exceptionnel. Et je crois que nous verrons encore de grands exploits de sa part », conclut Helmut Marko dans des propos relayés par Next-Gen Auto.