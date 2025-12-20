F1 : «Ta carrière est finie», le cauchemar vécu par Isack Hadjar !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2025, pour sa première saison en Formule 1, Isack Hadjar a fait une très belle impression avec Racing Bulls. Pourtant, pour le Français, l’exercice avait très mal débuté. En effet, en mars dernier, lors du Grand Prix d’Australie, le premier de la saison, Hadjar avait crashé sa F1 dès le tour de formation. Un cauchemar sur lequel il est revenu.

Isack Hadjar devrait se rappeler un moment de son premier Grand Prix en Formule 1. En mars dernier, en Australie, le Français faisait ainsi ses grands débuts dans l’élite au volant d’une Racing Bulls. 11ème des qualifications, il n’a toutefois pas pu prendre à la course. En effet, Hadjar avait fini dans le mur… lors du tour de formation. Ainsi, avant même le départ du Grand Prix d’Australie, il avait dû abandonner.

« Juste la voiture, elle part, finito » Invité récemment de Zack Nani pour Zack En Roue Libre, Isack Hadjar est revenu sur ce cauchemar vécu lors du Grand Prix d’Australie. Celui qui pilotera pour Red Bull en 2026 a alors raconté : « Début du tour de formation tu vois… Tour de formation, ce n’est même pas le premier tour, pour aller se mettre en grille. Je me souviens, je passe la vitesse sur une bande blanche, sous l’eau, ça glisse de fou. Juste la voiture, elle part, finito. Là, j’étais en mode ce n’est pas possible ».