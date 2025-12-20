Grosse annonce de Verstappen, coup de théâtre en F1 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant échoué à seulement deux points de Lando Norris au classement du championnat du monde, Max Verstappen n’a pas manqué de panache. Si certains de ses supporters ont été déçus de ne pas voir leur héros glaner un cinquième titre mondial consécutif, Verstappen lui-même a annoncé qu’il n’espérait même pas remporter ce titre 2025.

Une fin de saison extraordinaire. Rapidement distancé par les McLaren sur cette saison 2025, Max Verstappen a totalement balayé les doutes lors des derniers mois de compétition. Ce regain de forme du pilote Red Bull couplé aux erreurs parfois commises par Lando Norris et Oscar Piastri ont donné lieu à une lutte pour le titre passionnante.

La saison 2025, loin d’être une défaite pour Verstappen Auprès de Viaplay, Max Verstappen a lui-même analysé sa performance cette saison. « Je pense que nous pouvons être satisfaits d'avoir pu nous battre pour le championnat. Pour commencer, nous n'avons jamais été en tête du classement », a confié le Néerlandais. Surtout, ce dernier a affirmé que cette deuxième place au championnat ne sonnait absolument pas avec une quelconque défaite.