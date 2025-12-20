Grosse annonce de Verstappen, coup de théâtre en F1 !

Ayant échoué à seulement deux points de Lando Norris au classement du championnat du monde, Max Verstappen n’a pas manqué de panache. Si certains de ses supporters ont été déçus de ne pas voir leur héros glaner un cinquième titre mondial consécutif, Verstappen lui-même a annoncé qu’il n’espérait même pas remporter ce titre 2025.
Une fin de saison extraordinaire. Rapidement distancé par les McLaren sur cette saison 2025, Max Verstappen a totalement balayé les doutes lors des derniers mois de compétition. Ce regain de forme du pilote Red Bull couplé aux erreurs parfois commises par Lando Norris et Oscar Piastri ont donné lieu à une lutte pour le titre passionnante.
La saison 2025, loin d’être une défaite pour Verstappen
Auprès de Viaplay, Max Verstappen a lui-même analysé sa performance cette saison. « Je pense que nous pouvons être satisfaits d'avoir pu nous battre pour le championnat. Pour commencer, nous n'avons jamais été en tête du classement », a confié le Néerlandais. Surtout, ce dernier a affirmé que cette deuxième place au championnat ne sonnait absolument pas avec une quelconque défaite.
« Je n'ai vraiment pas l'impression que nous ayons perdu quoi que ce soit »
« Je n'ai vraiment pas l'impression que nous ayons perdu quoi que ce soit. Je vois les choses ainsi... En réalité, nous n'avons pas perdu, car nous n'avons jamais vraiment été dans la course. Si l'on analyse toute la saison, nous n'avons jamais eu l'occasion de rivaliser. Comme ils étaient deux (les McLaren), ils se sont retiré beaucoup de points. Et donc, si vous êtes seul et que les choses commencent à s'améliorer, bien sûr que vous rattrapez un peu votre retard. Quelques accidents ou erreurs de stratégie, des disqualifications, et puis, à un moment donné, vous êtes dans la course », conclut Verstappen.