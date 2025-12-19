Verstappen : Il dénonce un scandale en F1 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen a été battu de justesse. Excellent en seconde partie de saison, le Néerlandais a terminé à seulement deux petits points de Lando Norris. Pour certains observateurs comme Robert Doornbos, le Britannique était pourtant bien inférieur au champion de chez Red Bull. Explications.

Un nouveau champion a éclos. A 26 ans, Lando Norris a été sacré champion du monde 2025, devançant de deux petits points Max Verstappen. Auteur d’une belle saison, le Britannique a notamment pu compter sur une excellente monoplace conçue par McLaren cette année. Verstappen au contraire, a accusé le coup sur les premières courses.

Verstappen plus fort que Norris Et malgré un retour en force de Red Bull sur la seconde moitié de ce championnat, cela n’aura pas suffi à faire de nouveau triompher Verstappen. Pourtant doté d’une voiture moins performante que celle de Norris, le Néerlandais aura fait douter son rival jusqu’au bout. Pour certains observateurs comme l’ancien pilote Robert Doornbos, Max Verstappen a démontré qu’il était un meilleur pilote que ses concurrents.