Paul Pogba en pleine tempête, son frère sort du silence !

Axel Cornic

La carrière de Paul Pogba a connu un gros coup d’arrêt, avec sa suspension pour dopage. Mais ce n’est pas ce qui a fait le plus parler, puisque la véritable polémique était autour de ce qui est désormais connu comme l’affaire Pogba, impliquant notamment son frère Mathias Pogba.

C’est une histoire folle, qui en a surpris plus d’un. Considéré comme l’une des plus grandes stars de la planète football, Paul Pogba a annoncé avoir été séquestré et racketté par des hommes armés, avec notamment la complicité de son frère Mathias Pogba. Un véritable calvaire pour le Champion du monde 2018, qui a rencontré des nombreux autres problèmes qui ont plombé sa carrière.

« Sur le plan humain, il y a eu une tornade, un tsunami » Son frère a finalement été condamné en septembre 2024 à trois ans de prison, dont deux avec sursis. Et des années après l’évènement, l’autre frère de Paul Pogba en a reparlé, assurant que finalement tout était rentré dans l’ordre et que la hache de guerre est bel et bien enterrée. « Sur le plan humain, il y a eu une période un peu… on va dire une tornade, un tsunami. Mais le plan humain n’a jamais changé. C’est juste que pendant la période difficile, il était de son côté et moi de mon côté » a expliqué Florentin Pogba, invité de Rothen s’enflamme ce jeudi sur RMC.