Piégé à la télévision, Raymond Domenech se retrouve dans «une vraie galère»

Après sa carrière d'entraîneur, Raymond Domenech s'est reconverti à la télévision dans un rôle de consultant, notamment sur La Chaîne L'EQUIPE. Mais pas seulement, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France participe actuellement à l'émission des Traitres sur M6. Et visiblement, il vit très mal son passage dans l'émission.

Ancien sélectionneur de l'équipe de France entre 2006 et 2010, Raymond Domenech a changé de vie en devenant consultant à la télévision notamment sur La Chaîne L'EQUIPE. En parallèle, il participe à la saison 5 des Traites diffusée sur M6 depuis mardi soir. Mais l'ancien joueur de l'OL n'a pas du tout apprécié son aventure dans un jeu qu'il estime beaucoup trop stressant.

Domenech en plein panique dans les Traites « Quand je l’ai vécu, je me suis demandé ce que j’étais venu faire dans cette émission… On est plongé dans cette aventure, c’est prenant et on en oublie tout le reste. Je ne sais pas pourquoi je me suis embarqué dans cette galère. C’est prenant, c’est stressant… », confie-t-il dans une interview accordée à Télé-Loisirs.